Под Ярославлем мать выбросила из окна четырехлетнюю дочь

В Ярославской области по подозрению в покушении на убийство ребенка задержана 25-летняя женщина.

По информации регионального следственного управления СК РФ, молодая жительница Ростова Великого выбросила с третьего этажа дома свою четырехлетнюю дочь.

- Ребенок госпитализирован, - уточнили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство малолетнего". Подозреваемая задержана.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.