Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 октября

Погода с порывистым ветром и без осадков ожидается в Москве 26 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Днем в облаках появятся просветы, а воздух прогреется до + 8 градусов тепла. В ночь на среду похолодает до +1 градуса. При этом будет дуть умеренный юго-западный ветер - временами его будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление - 752 миллиметра ртутного столба.

Потепление в столичном регионе начнется 27 октября. В четверг и пятницу температура воздуха составит +12 градусов. "А в субботу днем потеплеет до +14, ветер стихнет, осадков не ожидается", - рассказала главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.