В Москве в этом году водителей чаще всего штрафуют за превышение скорости

Всего за девять месяцев с начала года сотрудниками ГИБДД Москвы было выявлено свыше 24,1 миллиона административных правонарушений, в том числе с помощью комплексов фотовидеофиксации. Чаще всего водители незначительно превышали скорость, на 20-40 километров в час. Об этом сообщается на сайте столичной Госавтоинспекции.

На втором месте по количеству штрафов оказалось нарушение требований дорожных знаков и разметки. Следом нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона. Четвертая строчка этого рейтинга досталась движению по полосе для маршрутных транспортных средств. Замыкает пятерку поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками.

Не все нарушения правил дородного движения в столице выявляет ГИБДД. Парковка под знаками, запрещающими остановку и/или стоянку, - это привилегия МАДИ. Так что данные по этим нарушениям столичная ГИБДД озвучить не может. Но наверняка это нарушение должно входить в пятерку самых частых.