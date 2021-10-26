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26.10.2021 11:04

В Орле расторгнут контракт на реконструкцию Красного моста

Текст: Анна Скрипка (Орел)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 244(8595)
В Орле будет расторгнут контракт с компанией "Ремспецмост", которая в начале года приостановила работы по реконструкции Красного моста. Напомним, что ее директора задержали по подозрению в растрате и мошенничестве, а учредителя объявили в федеральный розыск. Теперь для продолжения реконструкции важной транспортной артерии города придется искать нового подрядчика.

Ситуация, возникшая вокруг ремонта Красного моста в Орле ("РГ" сообщала о ней), обсуждается буквально на каждом заседании Орловского городского Совета народных депутатов. На заседании профильного комитета начальник УКС Дмитрий Кузнецов отметил, что гендиректору предприятия "Респецмост" Евгению Подрезову, который в настоящее время находится под арестом и содержится в СИЗО, вручено требование о расторжении контракта. Договор с подрядчиком будет считаться разорванным уже 1 ноября.

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Месяцем ранее Дмитрий Кузнецов приводил данные об освоенных на реконструкции средствах: на мосту приняли работы, которые оцениваются на сумму 27,4 миллиона рублей.

- Это составляет 1,9 процента от суммы заключенного муниципального контракта, - отметил он.

В 2019 году стоимость реконструкции Красного моста оценивалась в 1,5 миллиарда рублей, при этом основная часть работ должна была пройти в 2020 году, а в 2021-м - завершена. Размер неотработанного аванса достигает семь миллионов рублей, и именно на эту сумму компания-подрядчик получила претензию с требованием вернуть неотработанные средства. Дмитрий Кузнецов также сообщил, что более раннее требование - на 200 тысяч рублей - компания перечислила в казну города.

В 2019 году стоимость реконструкции Красного моста оценивалась в полтора миллиарда рублей

Когда контракт с фирмой, не выполнившей работы, будет расторгнут, чиновники займутся поиском другого подрядчика. Ранее прозвучало, что им может стать второй участник электронного конкурса - компания из Санкт-Петербурга.

Напомним, что выиграть конкурс горе-подрядчику помог подложный документ: компания представила заведомо поддельные бумаги о том, что выполняла работы на объекте культурного наследия. Особый статус есть и у Красного моста: помимо реконструкции, здесь начались археологические раскопки. Позже стали известны подробности о растрате 179 миллионов рублей. Как выяснилось, на эти средства компания закупила ненужную для ремонта орловского моста технику, автомобили класса люкс, а все, что осталось после, было переведено сомнительным фирмам.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел

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