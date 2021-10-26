Власти Москвы рассказали, как будут работать парковки в нерабочие дни

Большую часть нерабочей недели, которая объявлена в Москве с 28 октября по 7 ноября, городские парковки останутся платными. Льготный режим будет действовать только в дни государственного праздника, сообщили вчера в пресс-службе городского департамента транспорта.

"Понятия "нерабочие дни" и "выходные дни", несмотря на то что внешне имеют схожую конструкцию, в юридическом плане имеют различную природу", - рассказал "РГ" управляющий партнер юридической компании "КМК" Максим Морозов. Отличаются они с точки зрения трудового права. Например, нерабочие дни, в отличие от выходных, не включаются в общий период отпуска. И, согласно рекомендациям минтруда, оплачиваются такие дни так же, как и обычные.

Разница тут есть и для режима работы городских парковок. Традиционно их делают бесплатными по воскресеньям и в дни государственных праздников. Даты, когда автомобилисты освобождаются от оплаты, определяются в начале года. А дни санитарных ограничений, естественно, никто прогнозировать не в силах. Например, в мае, когда в Москве тоже были нерабочие и праздничные дни в начале месяца, парковка была частично бесплатной. Так будет и на этот раз.

В праздничные дни с 4 по 6 ноября в честь Дня народного единства парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными. "Мы всегда делаем парковки на улицах бесплатными по праздникам, - отметил заммэра Максим Ликсутов. - Прошу водителей быть внимательными, не отвлекаться за рулем и парковаться без нарушений, чтобы избежать аварийно-опасных ситуаций".

В нерабочие дни парковки будут работать в обычном платном режиме, потому что эти дни не являются праздничными. Следующие дни бесплатных парковок москвичей ожидают уже на новогодние праздники.

Кстати

Парковку у парка Малевича в Одинцовском районе Подмосковья теперь можно оплатить через приложение "Парковки Москвы" - это первая областная парковка в системе. В дальнейшем столичные власти планируют подключить к приложению и другие областные платные парковки. Это удобно для местных водителей, так как многие подмосковные автомобилисты уже пользуются столичным приложением при поездках в Москву. Кроме того, оплата через приложение - наиболее безопасный способ, что актуально во время пандемии коронавируса, так как водителю не придется покидать свой автомобиль и идти к терминалу оплаты. Напомним, что сейчас в системе "Московского паркинга" 49 коммерческих парковок. Через приложение можно увидеть их загруженность, а некоторые - даже оплатить.