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Рубрика: Власть

Два судна с продовольствием отправились из Владивостока на Чукотку

Текст: Александр Филимоненко

Два сухогруза идут на Чукотку, где в октябре осложнилась неблагоприятная ситуация с северным завозом, еще три судна готовятся выйти из Владивостока, сообщил глава Чукотского автономного округа Роман Копин на своей странице в Instagram.

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"Из Владивостока на Чукотку идет сухогруз "Пионер" с продуктами, стройматериалами и техникой. Ждем 29 октября в Анадыре, примерно 4 ноября в Эгвекиноте. Теплоход "Владимир Мясников" отправился из Владивостока 25 октября. Ждем в конце октября в Беринговском и Анадыре, а в начале ноября - в Провидения и Лаврентия", - уточнил глава региона.

На двух суднах 12 тысяч тонн грузов. На теплоходе "Владимир Мясников" продукты, материалы и техника для двух районов - Провиденского и Чукотского, отметил губернатор.

В этом сезоне в округ доставили едва ли половину намеченного объема продовольствия. Из-за сложной навигации в июле-сентябре было в три раза меньше судозаходов, чем обычно. В портах Владивостока скопились грузы для Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области.

По словам Романа Копина, во Владивостоке под погрузкой еще три рейса, и на каждом в среднем будет по 350 контейнеров. Теплоход "Сергей Гаврилов" с грузом для Анадыря и Певека должен выйти из Приморья 28 октября.

"По предварительной оценке, остается примерно 265 контейнеров, 47 единиц техники и 45 мест негабаритного груза для четвертого рейса. Работаем над этим", - отметил губернатор.

Он также добавил, что погода и ледовая обстановка позволяют судам идти на Чукотку. Если понадобится, власти привлекут ледокольное сопровождение.

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