В Якутии ужесточили ограничительные меры по COVID-19

В Якутии ввели новые ограничительные меры в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщает оперштаб региона.

Так, не получившие прививки от COVID-19 люди старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Работодателям рекомендовано перевести эту категорию людей, а также тех, кто имеет хронические заболевания, на удаленный режим работы на один месяц.

Сообщается также, что во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в республике будут работать только больницы, аптеки, продуктовые магазины и те, которые торгуют товарами первой необходимости, заведения общепита, фудкорты, гостиницы, а также организации жизнеобеспечения.

Школы и детсады и работать не будут. В последних сформируют дежурные группы для детей.