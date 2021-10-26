Указ главы Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2021 года № 2103 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г." и о внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.", предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 21 октября 2021 г. № 14-00-01/51-2021 постановляю:

1. Приостановить на территории Республики Саха (Якутия) в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, за исключением:

организаций жизнеобеспечения;

непрерывно действующих организаций;

медицинских организаций;

промышленных предприятий, обеспечивающих медицинским кислородом медицинские организации;

аптек, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых комплексах;

организаций торговли продуктами питания, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых комплексах, специализированных на реализации продуктов питания ярмарок, рынков, предприятий оптово-розничной торговли продовольственными товарами;

организаций торговли товарами первой необходимости согласно приложению к настоящему Указу при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 20 процентов от общего ассортимента, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых комплексах;

организаций торговли при применении дистанционного способа продажи товаров;

организаций, оказывающих услуги в электронной форме;

предприятий общественного питания, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых комплексах, за исключением фудкортов;

фудкортов при реализации готовых блюд путем доставки потребителю, продажи на вынос;

организаций культуры;

коллективных средств размещения (гостиницы) и мест для временного проживания (мини-гостиницы, хостелы).

2. Образовательным организациям дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, спортивной подготовки, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия), объявить каникулы с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Образовательным организациям, предоставляющим дошкольное образование, обеспечить работу дежурных групп для детей, чьи родители (законные представители) работают в организациях, указанных в пункте 1 настоящего Указа.

3. Руководителям органов государственной власти Республики Саха (Якутия) на период с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно определить:

должностных лиц, обеспечивающих функционирование органов государственной власти Республики Саха (Якутия);

режим и порядок работы подведомственных учреждений (предприятий) с учетом создания бесперебойного функционирования указанных организаций.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Саха (Якутия) определить должностных лиц, обеспечивающих функционирование органов местного самоуправления, режим и порядок работы подведомственных учреждений (предприятий) с учетом создания бесперебойного функционирования указанных организаций.

5. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) приостановить действие подпункта 2 пункта 12 до особого распоряжения;

2) в пункте 19:

а) в подпункте 5 слова "работников в возрасте старше 65 лет и работников, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, перечень которых утвержден правовым актом Главы Республики Саха (Якутия)," исключить;

3) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) обеспечить перевод на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, перечень которых утвержден правовым актом Главы Республики Саха (Якутия), на 4 недели для вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета, а при невозможности такого перевода предоставлять работникам ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым законодательством.";

4) в пункте 22 слова "65 лет" заменить словами "60 лет".

6. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слова "31 октября 2021 года" заменить словами "30 ноября 2021 года";

2) абзац первый подпункта 7 пункта 2 дополнить словами ", в период с 30 октября до 7 ноября 2021 года - с 06.00 до 22.00 часов, с 8 ноября 2021 года - с 06.00 до 23.00 часов. Условие о соблюдении режима работы не распространяется на объекты придорожного сервиса.";

3) в пункте 2.1:

а) абзац первый после слов "Госуслуги.Стопкоронавирус" дополнить словами ", а граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19 - при предъявлении медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции на наличие РНК SARS-CoV2 (далее - отрицательный ПЦР-тест), полученного не позднее чем за 72 часа";

б) подпункт 1 дополнить предложением следующего содержания:

"Допуск детей возрасте до 18 лет в организации, указанные в настоящем пункте, за исключением библиотек, осуществляется только при сопровождении взрослых, предъявивших сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждаемых QR-кодом, полученных с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", либо медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа, а также документ, удостоверяющий личность.";

в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) с 30 октября 2021 года в:

рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, банкетные залы;

иные предприятия общественного питания.";

г) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) с 8 ноября 2021 года в торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы.";

4) приостановить действие подпунктов 1, за исключением организаций торговли продуктами питания, товарами первой необходимости согласно приложению к настоящему Указу при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 20 процентов от общего ассортимента, 2, за исключением специализированных на реализации продуктов питания ярмарок, рынков, а также расположенных в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых комплексах аптек, организаций торговли продуктами питания, товарами первой необходимости согласно приложению к настоящему Указу при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 20 процентов от общего ассортимента, предприятий общественного питания, 4, 6, 8, 10, 13 - 15, 17 - 19 пункта 2 и подпункта 2 пункта 2.1 на период с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно.

7. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, следующие изменения:

1) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

"2.3. Граждане в возрасте старше 60 лет, не прошедшие полный курс иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также неработающие граждане, имеющие хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.";

2) в пункте 2.4 слова "65 лет" заменить словами "60 лет";

3) в пункте 3.1:

а) в подпункте 6 слова "работников в возрасте старше 65 лет, а также" исключить;

б) в подпункте 7 слова "граждан в возрасте старше 65 лет, а также" исключить;

в) в подпункте 8 слова "65 лет" заменить словами "60 лет".

8. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой.

9. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







