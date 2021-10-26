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Рубрика: Общество

Жители Приамурья нарушили антиковидные требования

Текст: Сергей Набивачев

В Амурской области совершили более 50 рейдов по контролю за работой системы QR-кодов в столовых, кафе и ресторанах. В ходе проверок нашли восемь нарушений

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"Отмечу, что если в отношении посетителей были выявлены нарушения, то в обязательном порядке будут вестись административные расследования и в отношении владельцев заведений", - рассказал начальник управления региональной безопасности и противодействия коррупции области Евгений Ковтун.

Рейды проводят три группы, в которые входят полицейские, представители исполнительных органов власти и местного самоуправления. Нарушителей могут оштрафовать по соответствующей статье КоАП, которая предусматривает для физических лиц штраф до 30 тысяч рублей, а для юридических - до 300 тысяч.

Пока система QR-кодов работает только в Благовещенске, но вскоре она расширит свое действие еще на семь муниципалитетов: Благовещенский район, Белогорск, Свободный, Зею, Тынду, Шимановск и Райчихинск.

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