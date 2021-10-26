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26.10.2021 09:08
Рубрика: Власть

В Республике Саха принят закон о статусе Якутска

Текст: Сергей Набивачев
В Якутии принимаются важные для развития города Якутска стратегические решения. На очередном заседании Ил Тумэн одобрил закон "О статусе столицы Республики Саха (Якутия)". Сейчас столичный статус Якутска регламентируется одноименным законом от 2011 года, который при вступлении в силу нового документа утратит силу. В сравнении с действующими нормативами вносится ряд принципиальных изменений.

Пересмотреть столичный статус Якутска предложил еще 24 декабря 2020 года глава республики Айсен Николаев в своем послании Ил Тумэну. Именно руководитель региона выступил субъектом законодательной инициативы.

Фото: Пресс-служба главы и правительства РС(Я)
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"Ориентиром для всех должна стать наша столица - центр тяготения всех якутян. Но сегодня механизмы поддержки развития Якутска не отвечают требованиям времени. Предлагаю в 2021 году пересмотреть закон о статусе столицы, определив главные составляющие устойчивого развития города как исторического, административного, финансового, образовательного и научного центра Республики Саха (Якутия). Прошу правительство и мэрию организовать разработку и обсуждение нового законопроекта с участием депутатов городской Думы, Ил Тумэна и общественности республики", - сказал Айсен Николаев в своем послании.

В новом документе прописываются полномочия органов местного самоуправления города Якутска в связи с осуществлением им функций столицы Республики Саха, в отличие от действующего закона, который определяет только полномочия органов государственной власти республики.

В документе определяются конкретные полномочия органов государственной власти с учетом современных стратегических документов. При этом исключается исчерпывающий перечень мероприятий госпрограмм и нацпроектов. Зато в новом законе включен пункт о полномочиях органов государственной власти Республики Саха (Якутия) по заключению договоров и соглашений с органами местного самоуправления городского округа "город Якутск".

В законе появляется новая норма о полномочиях органов местного самоуправления Якутска в связи с выполнением городом функций столицы. Это делается для улучшения развития сконцентрированных в городе инновационных, инженерных, транспортных и социальных инфраструктур, обеспечения развития качественного уровня архитектуры и градостроительства, застройки и благоустройства жилых районов, производственных и рекреационных зон, создания и поддержания здоровой, экологически чистой и безопасной городской среды.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)
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Отдельно остановились законодатели на нормах о финансовом обеспечении. Этому посвящена отдельная статья закона, вносящая важные изменения в межбюджетные отношения. В одном из пунктов в сравнении с действующим законом заменяется понятие "софинансирование" на "финансовое обеспечение" в связи с включением положений о возможности предоставления иных межбюджетных трансфертов. Также появляется норма, предусматривающая средства бюджета городского округа "город Якутск", поскольку финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы, осуществляется за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и местного бюджета ее столицы. В статье уточняется форма финансового обеспечения столичных функций в виде субсидии. Также предлагается исключить конкретный перечень полномочий, чтобы избежать ограничений по направлениям расходования средств субсидии. При этом в рамках данной субсидии устанавливается перечень вопросов местного значения в государственной программе Республики Саха (Якутия) в сфере управления государственными финансами. А для оперативного и своевременного решения задач, поставленных органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия) перед органами местного самоуправления Якутска, возникающих в ходе исполнения бюджета, в закон включили пункт, предусматривающий финансовое обеспечение в форме иных межбюджетных трансфертов по принятым решениям Главы и Правительства Республики Саха (Якутия).

Также "финансовая" статья нового закона содержит пункт о методике расчета объема субсидии на софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения Якутска, объем которой устанавливается законом о госбюджете Якутии в размере не ниже 5 процентов от общего объема фактических налоговых доходов, поступивших в городской бюджет (за исключением дополнительных нормативов отчислений) за последний отчетный период.

Ранее Глава Якутии Айсен Николаев подписал Указ о развитии Якутска до 2032 года.

"К своему 400-летию (Якутск основан в 1632 году, - авт.) столица нашей республики должна полностью преобразиться, стать лучшим в мире городом, построенным на вечной мерзлоте! В Якутске живут и работают свыше трети жителей республики. И именно комфорт, безопасность, счастливая и благополучная жизнь людей - наша главная цель", - написал в соцсетях Айсен Николаев.

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