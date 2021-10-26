В Республике Саха принят закон о статусе Якутска

Пересмотреть столичный статус Якутска предложил еще 24 декабря 2020 года глава республики Айсен Николаев в своем послании Ил Тумэну. Именно руководитель региона выступил субъектом законодательной инициативы.

"Ориентиром для всех должна стать наша столица - центр тяготения всех якутян. Но сегодня механизмы поддержки развития Якутска не отвечают требованиям времени. Предлагаю в 2021 году пересмотреть закон о статусе столицы, определив главные составляющие устойчивого развития города как исторического, административного, финансового, образовательного и научного центра Республики Саха (Якутия). Прошу правительство и мэрию организовать разработку и обсуждение нового законопроекта с участием депутатов городской Думы, Ил Тумэна и общественности республики", - сказал Айсен Николаев в своем послании.

В новом документе прописываются полномочия органов местного самоуправления города Якутска в связи с осуществлением им функций столицы Республики Саха, в отличие от действующего закона, который определяет только полномочия органов государственной власти республики.

В документе определяются конкретные полномочия органов государственной власти с учетом современных стратегических документов. При этом исключается исчерпывающий перечень мероприятий госпрограмм и нацпроектов. Зато в новом законе включен пункт о полномочиях органов государственной власти Республики Саха (Якутия) по заключению договоров и соглашений с органами местного самоуправления городского округа "город Якутск".

В законе появляется новая норма о полномочиях органов местного самоуправления Якутска в связи с выполнением городом функций столицы. Это делается для улучшения развития сконцентрированных в городе инновационных, инженерных, транспортных и социальных инфраструктур, обеспечения развития качественного уровня архитектуры и градостроительства, застройки и благоустройства жилых районов, производственных и рекреационных зон, создания и поддержания здоровой, экологически чистой и безопасной городской среды.

Отдельно остановились законодатели на нормах о финансовом обеспечении. Этому посвящена отдельная статья закона, вносящая важные изменения в межбюджетные отношения. В одном из пунктов в сравнении с действующим законом заменяется понятие "софинансирование" на "финансовое обеспечение" в связи с включением положений о возможности предоставления иных межбюджетных трансфертов. Также появляется норма, предусматривающая средства бюджета городского округа "город Якутск", поскольку финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы, осуществляется за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и местного бюджета ее столицы. В статье уточняется форма финансового обеспечения столичных функций в виде субсидии. Также предлагается исключить конкретный перечень полномочий, чтобы избежать ограничений по направлениям расходования средств субсидии. При этом в рамках данной субсидии устанавливается перечень вопросов местного значения в государственной программе Республики Саха (Якутия) в сфере управления государственными финансами. А для оперативного и своевременного решения задач, поставленных органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия) перед органами местного самоуправления Якутска, возникающих в ходе исполнения бюджета, в закон включили пункт, предусматривающий финансовое обеспечение в форме иных межбюджетных трансфертов по принятым решениям Главы и Правительства Республики Саха (Якутия).

Также "финансовая" статья нового закона содержит пункт о методике расчета объема субсидии на софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения Якутска, объем которой устанавливается законом о госбюджете Якутии в размере не ниже 5 процентов от общего объема фактических налоговых доходов, поступивших в городской бюджет (за исключением дополнительных нормативов отчислений) за последний отчетный период.

Ранее Глава Якутии Айсен Николаев подписал Указ о развитии Якутска до 2032 года.

"К своему 400-летию (Якутск основан в 1632 году, - авт.) столица нашей республики должна полностью преобразиться, стать лучшим в мире городом, построенным на вечной мерзлоте! В Якутске живут и работают свыше трети жителей республики. И именно комфорт, безопасность, счастливая и благополучная жизнь людей - наша главная цель", - написал в соцсетях Айсен Николаев.