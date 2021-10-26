К медикам обратилась еще одна пострадавшая при взрыве в Челнах

Медицинская помощь после взрыва газа в Набережных Челнах понадобилась еще одной женщине. Как сообщили в минздраве РТ, пациентка 1973 года рождения самостоятельно прибыла в приемное отделение БСМП города.

- Ей провели все необходимые лечебно-диагностические мероприятия и отпустили на амбулаторное лечение, - отметили в ведомстве.

Взрыв газа в пятиэтажном доме автограда произошел накануне около шести вечера. С места трагедии в больницу скорой медпомощи были доставлены мальчики 11 и 17 лет, 70-летний мужчина и 22-летняя девушка. Последняя пережила клиническую смерть и впоследствии скончалась на операционном столе.

По предварительным данным, эпицентром ЧП стала квартира 70-летнего мужчины. Вероятно причиной называется самовольная врезка в трубу газоснабжения.

В республиканском управлении СК РФ по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.