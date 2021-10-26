Пострадавшая при взрыве газа в Набережных Челнах девушка скончалась в больнице

Пострадавшая при взрыве газа в Набережных Челнах 22-летняя девушка скончалась в больнице.

По данным минздрава Татарстана, ее доставили в больницу скорой медицинской помощи в состоянии клинической смерти. Врачам удалось вывести ее, но впоследствии она умерла на операционном столе.

Девушку извлекли из-под завалов последней из четверых раненых спустя около двух часов после взрыва. Она находилась под бетонной плитой, спасателям понадобилось гидравлическое оборудование.

Как ранее рассказал журналистам глава ведомства Марат Садыков, у пострадавшей было крайне тяжелое состояние, она получила несколько травм в области живота, грудной клетки и мозга.

Напомним, взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Татарстан Набережных Челнов произошел вечером 25 декабря. В результате обрушились два верхних этажа. С места ЧП в больницу доставили четверых человек. Один из них 70-летний пенсионер, в квартире которого, по предварительным данным, и произошел взрыв из-за самовольной врезки в трубу газоснабжения.

По факту трагедии в республиканском управлении СК РФ возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.