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Рубрика: Происшествия

Пострадавшая при взрыве газа в Набережных Челнах девушка скончалась в больнице

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Пострадавшая при взрыве газа в Набережных Челнах 22-летняя девушка скончалась в больнице.

Фото: Мария Иванова/ РИА Новости
Взорвавшаяся квартира в Набережных Челнах была отключена от газа

По данным минздрава Татарстана, ее доставили в больницу скорой медицинской помощи в состоянии клинической смерти. Врачам удалось вывести ее, но впоследствии она умерла на операционном столе.

Девушку извлекли из-под завалов последней из четверых раненых спустя около двух часов после взрыва. Она находилась под бетонной плитой, спасателям понадобилось гидравлическое оборудование.

Как ранее рассказал журналистам глава ведомства Марат Садыков, у пострадавшей было крайне тяжелое состояние, она получила несколько травм в области живота, грудной клетки и мозга.

Напомним, взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Татарстан Набережных Челнов произошел вечером 25 декабря. В результате обрушились два верхних этажа. С места ЧП в больницу доставили четверых человек. Один из них 70-летний пенсионер, в квартире которого, по предварительным данным, и произошел взрыв из-за самовольной врезки в трубу газоснабжения.

По факту трагедии в республиканском управлении СК РФ возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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