Момент взрыва в доме в Набережных Челнах попал на видео

Момент взрыва в жилой пятиэтажке в Набережных Челнах попал в объективы автомобильных регистраторов. На кадрах видно, как из квартиры вырывается облако огня и дыма, а затем на десятки метров разлетаются бетонные обломки.

ЧП на улице Татарстан в автограде произошло накануне около шести часов вечера. В результате обрушились два этажа. По уточненным данным МЧС, взрывной волной были уничтожены четыре квартиры. Еще в четырех на стенах имеются трещины.

С места трагедии в больницу медики доставили четырех человек, включая двоих несовершеннолетних. Впоследствии скончалась 22-летняя девушка, которую в состоянии клинической смерти извлекли из-под бетонной плиты. Врачам удалось вывести ее, однако затем, несмотря на все усилия, она умерла во время операции.

По факту случившегося в следственном управлении СК РФ по Татарстану возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Некоторые жители дома размещены в местной гостинице. Другим после обследования здания специалистами разрешено вернуться в свои квартиры.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.