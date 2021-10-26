В Ижевске объявлен карантин по высокопатогенному птичьему гриппу

В Удмуртии введен карантин по высокопатогенному птичьему гриппу. Распоряжение об этом подписал глава республики Александр Бречалов. Зоной бедствия стал Ижевск и один из его микрорайонов. Там был зарегистрирован очаг вируса H5N1 - в частном хозяйстве погибла вся домашняя птица. Лабораторные исследования подтвердили диагноз.

В распоряжении говорится, что в так называемую "угрожаемую" зону по распространению вируса, попала вся территория в радиусе 5 километров от границы очага, в том числе жилые микрорайоны, в основном это частная застройка, четыре садово-огородных массива.

Занести вирус на территорию региона могли перелетные птицы, считают ветеринары.

Местные жители предупреждены, что на время карантина в очаг заболевания запрещен въезд посторонних машин, ввоз и вывоз кур и яйца. Вирус высокопатогенного птичьего гриппа может передаваться человеку. Вся зараженная птица должна быть уничтожена.