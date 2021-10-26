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26.10.2021 21:00
Рубрика: Происшествия

В Набережных Челнах выясняют причины взрыва в многоэтажке

Текст: Тимур Алимов (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)
Десятки человек в Набережных Челнах остаются во временных пунктах проживания после взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Татарстан. С некоторыми работают психологи. На месте ЧП продолжается разбор завалов, а работники коммунальных служб очищают прилегающую территорию. Как сообщили в Управлении по связям с общественностью мэрии автограда, только на утро после случившегося от дома 48/20 было вывезено 90 тонн обломков.

Тем временем следователи выясняют причину случившегося. Вместе с криминалистами они тщательно обследуют четыре разрушенные квартиры на четвертом и пятом этажах. Эпицентром, как уже установлено, стала как раз квартира на предпоследнем этаже, принадлежащая 70-летнему мужчине.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Как сообщили "РГ" в республиканском управлении СК РФ по Татарстану, пенсионер проживал один и состоял на учете в наркологии из-за злоупотребления спиртным. Изначально считалось, что взрыв произошел из-за оборудования для установки натяжных потолков. Эта версия основывалась на показаниях соседей. Она и теперь не исключается, но более обоснованным является вариант с несанкционированной врезкой в находившуюся в помещении газовую трубу. Выяснилось, что еще в 2010 году мужчина отказался от услуги, и сотрудники снабжающей организации установили заглушку на газопровод внутри его квартиры.

Расследование ведется по части 2 статьи 238 УК РФ о выполнении работ или услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- Назначены судебные пожарно-техническая, строительно-техническая, взрывотехническая и медицинские экспертизы. В управляющей и газообслуживающей организациях изъята документация. Проводятся иные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, - добавили в управлении СК РФ по РТ.

Хозяин квартиры получил ожоги 50 процентов тела и другие травмы, сейчас он находится в Республиканской клинической больнице в Казани, куда его вертолетом доставили из БСМП Набережных Челнов на следующий день после трагедии. Решается вопрос о переводе в столицу РТ и 17-летнего юноши, у которого также множественные повреждения. Состояние его младшего 11-летнего брата опасений не вызывает.

Жертвой трагедии стала 22-летняя девушка. При взрыве ее завалило бетонной плитой, чтобы добраться к ней, спасателям понадобилось около двух часов. Пострадавшую извлекли в состоянии клинической смерти. Врачам поначалу удалось вернуть ее в сознание, но впоследствии пациентка умерла в ходе операции.

Через несколько часов после взрыва в больницу скорой медпомощи самостоятельно прибыла пятая пострадавшая, женщина 1973 года рождения. После обследования ее направили на амбулаторное лечение.

В Набережных Челнах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Городские власти подсчитывают ущерб и готовят материальную поддержку для жителей 11 подъезда, где произошел взрыв, и соседних, в которых имеются незначительные повреждения.

Как заявил первый заместитель руководителя исполкома автограда Илья Зуев, решение об обратном заселении граждан будет решен после обследования здания специалистами. На данный момент известно, что угроза дальнейшего обрушения постройки отсутствует.

По подсчетам экспертов, на восстановление разрушенной части потребуется около трех месяцев.

К слову, за 2021 год это уже второе подобное ЧП в Татарстане.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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