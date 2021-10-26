В Новосибирской области с 30 октября введут систему QR-кодов

Власти Новосибирской области вводят дополнительные ограничения в работе заведений общественного питания и ряда других организаций массового посещения. Как сообщил в ходе брифинга о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции первый заместитель губернатора Юрий Петухов, новые меры будут действовать с 30 октября по 7 ноября.

В частности, с конца текущего месяца для посещения театров и кинотеатров, концертных залов, фитнес-центров и детских игровых зон при количестве посетителей более ста человек понадобятся QR-коды сертификатов о вакцинации против коронавируса, или справки о перенесенной в последние полгода инфекции, или отрицательные результаты ПЦР-тестирования.

Справка с результатами теста будет действительна в течение 72 часов с момента прохождения исследования. Ранее планировалось, что такие меры будут введены лишь с 8 ноября, однако сегодня это решение было пересмотрено.

Эти ограничения коснутся и посещения заведений общественного питания. Кроме этого, работа кафе и ресторанов с 23 часов до 6 часов утра будет запрещена, однако это правило не распространяется на услуги доставки блюд и заведения на территории аэропорта и вокзалов.

Дополнительные ограничения не коснутся граждан младше 18 лет. Остальные же смогут предъявить QR-код как на любом электронном носителе, так и в распечатанном виде.

С 1 по 3 октября продолжат работать детские сады, но лишь для тех детей, чьи родители задействованы на рабочих местах в организациях с непрерывным циклом работы.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям областные власти рекомендуют обеспечить удаленный режим работы для работающих граждан в возрасте от 60 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания. В том числе, для прохождения в течение четырех недель вакцинации против COVID-19. Кроме того, при вакцинации сотрудника рекомендуется освободить от работы на два дня с сохранением зарплаты.

- Это выверенные решения, они приняты, чтобы не обрушить экономику Новосибирской области и в текущих условиях ограничить распространение коронавирусной инфекции, - отметил Юрий Петухов. - Но мы должны понимать, что это текущий статус эпидемиологической обстановки и на основании предписаний главного санитарного врача при ухудшении ситуации они будут корректироваться - при необходимости вводиться новые ограничения. Поэтому наша задача - усилить вакцинацию.