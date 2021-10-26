Постановление правительства Новосибирской области от 26 октября 2021 года № 437-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", в соответствии с предложениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (письма от 21.09.2021 № 001/001-9411-2021, от 07.10.2021 № 001/001-10152-2021, от 11.10.2021 № 001/001-10596-2021, от 15.10.2021 № 001/001-10434-2021, от 21.10.2021 № 54-00-01/001-10658-2021) Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Приостановить с 30 октября 2021 года действие абзаца второго пункта 7 постановления Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области".

2. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "техногенного характера"," дополнить словами "Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.",", после слов "от 22.06.2021 № 001/001-6036-2021" дополнить словами ", от 21.09.2021 № 001/001-9411-2021, от 07.10.2021 № 001/001-10152-2021, от 11.10.2021 № 001/001-10596-2021, от 15.10.2021 № 001/001-10434-2021, от 21.10.2021 № 54-00-01/001-10658-2021";

2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. С 30 октября 2021 года приостановить посещение гражданами аквапарков, павильонов зоопарков.";

3) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"Приостановить с 30 октября 2021 года оказание услуг общественного питания в период с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут, за исключением услуг по доставке заказов, обслуживания на вынос (в том числе при организации питания в гостиницах), оказания услуг общественного питания на территории аэропорта, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, автостанций, автокасс, на автозаправочных станциях (комплексах).";

4) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1. Проведение массовых мероприятий, оказание соответствующих услуг, указанных в пункте 4 настоящего постановления, допуск граждан на объекты, указанные в пункте 7 настоящего постановления, с количеством зрителей (посетителей) от 100 человек обеспечивается при наличии у граждан:

действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесенное в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код),

или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе,

или отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действительного в течение 72 часов со дня проведения исследования,

или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученной в медицинской организации,

или справки медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, о наличии противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действительного в течение 72 часов со дня проведения исследования.

QR-код предъявляется гражданином на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Ограничение, установленное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет.";

5) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

"11.1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, обеспечить соблюдение требований, установленных Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г." (далее - Указ).";

6) пункт 12 дополнить подпунктами 6.1-6.2 следующего содержания:

"6.1) рекомендуется обеспечить удаленный режим работы для работающих граждан в возрасте 60 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболевания, для прохождения в течение четырех недель вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (ограничение не распространяется на лиц, прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо имеющих перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в последние 6 месяцев, либо имеющих медицинские противопоказания);

6.2) рекомендуется освободить от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";

7) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:

"13.1. Министерству здравоохранения Новосибирской области (Хальзов К.В.) определить режим работы организаций здравоохранения, находящихся на территории Новосибирской области, в нерабочие дни, установленные Указом.";

8) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:

"17.1. Министерству культуры Новосибирской области (Ярославцева Н.В.) определить режим работы организаций культуры, находящихся на территории Новосибирской области, в нерабочие дни, установленные Указом.".

3. Постановление Правительства Новосибирской области от 14.10.2021 № 419-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п" отменить.

4. Подпункт 4 пункта 2 настоящего постановления вступает в силу с 30.10.2021.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







