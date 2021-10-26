В Омске введут QR-коды в общественном транспорте

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Омской области принял решение о введении дополнительных ограничений.

С 30 октября по 7 ноября в Омской области вводится запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания. Правда, только в ночное время - с 23:00 до 6 часов утра. Посещать учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы можно будет только по QR-коду. Детские игровые комнаты работать не будут.

- С 20 ноября QR-коды будут введены торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте, - сообщает администрация Омской области.

С 30 октября по 7 ноября в общественном транспорте вводится ограничение на работу льготных транспортных карт. Неиспользованные поездки можно будет перенести на другой период.

Оперативный штаб также рекомендовал работодателям предоставлять прошедшим вакцинацию сотрудникам два дня отдыха.