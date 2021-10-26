В Коми суд отказался отдавать австрийцу детей от суррогатной матери

Сыктывкарский городской суд Республики Коми отказал в удовлетворении исковых требований гражданина Австрии об установлении отцовства, внесении изменений в запись акта гражданского состояния и передаче несовершеннолетних на воспитание отцу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее гражданин Австрии обратился в суд с иском об установлении отцовства в отношении близнецов, рожденных в результате вспомогательных репродуктивных технологий. Мужчина также настаивал на внесении изменений в запись акта гражданского состояния и передаче несовершеннолетних на воспитание.

"РГ" сообщала о том, что жительница Сыктывкара, решившая поучаствовать в программе суррогатного материнства, не согласилась отдать родившихся близнецов биологическому отцу, гражданину Австрии. Еще до пандемии он заключил договор с петербургским агентством суррогатного материнства и вступил в программу: год назад в одной из петербургских клиник родились две дочери.

Из-за закрытых границ биологический отец не смог попасть в Россию и забрать детей, поэтому они находятся сейчас с родившей их суррогатной матерью. В пресс-службе суда уточнили, что решение в законную силу пока не вступило.