В НАО введение QR-кодов перенесли на неопределенный срок

В Ненецком автономном округе отложили введение системы QR-кодов для посещения общественных мест и мероприятий. Это связано с необходимостью детальной проработки организационных вопросов, сообщает пресс-служба администрации округа.

- Срок введения QR-кодов перенесен. Система начнет действовать после проработки всех нюансов. О новой дате и порядке действий будет сообщено дополнительно, - пояснили в департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО.

Как ранее сообщила "РГ", в Ненецком автономном округе на фоне тяжелой ситуации с заболеваемостью коронавирусом с 25 октября должны были быть введены QR-коды для посещения общественных мест. Власти региона считают, что система QR-кодов поможет минимизировать распространение инфекции.

В список мест, куда с 25 октября планировалось пускать людей только при наличии QR-кода (о прохождении вакцинации не более 1 года назад или о перенесенном заболевании не более 6 месяцев назад), вошли объекты культуры и спорта, отдыха и досуга, рестораны, кафе, столовые, салоны красоты, СПА и массажные салоны, солярии, сауны.