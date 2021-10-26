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26.10.2021 18:07
Рубрика: Власть

Новый город-курорт на западе Крыма построят на сельхозземлях

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Новый город-курорт на западном побережье Крыма могут построить на землях сельскохозяйственного назначения. Это приблизительно 600 гектаров, которые из-за близости моря непригодны для выращивания агрокультур. Однако это место могло бы стать великолепным круглогодичным курортом и новой точкой притяжения туристов.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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- Сейчас это земли сельхозназначения в Сакском районе, - рассказал Вадим Волченко в эфире "Радио Крым". - Решение о возможности их использования будет принято после прохождения экспертизы. Но с точки зрения сельхозназначения близость моря означает не очень хорошие перспективы их использования. А с точки зрения рекреационного использования - земли более чем перспективные.

Приблизительный объем номерного фонда нового города-курорта - до 20 тысяч номеров. То есть он сможет вместить порядка 40 тысяч отдыхающих, а также обслуживающий персонал. Новый курорт станет круглогодичным, что подразумевает также создание медицинских центров и инфраструктуры развлечений, включая бассейны, аквапарки и торговые центры.

- Минстрой РК сейчас подготавливает технико-экономическое обоснование, которое позволит четко определить объемы инвестиций на инфраструктуру, - уточнил министр. - Туда доходит дорога Симферополь - Евпатория - Мирный, и соответственно, надо понять, сколько будут стоить газ, вода и энергетика. Источники водоснабжения - это один из вопросов, который оценивается в рамках подготовки ТЭО (это могут быть артезианские скважины или опреснительная станция - Прим. ред.). И уже есть интерес со стороны базовых инвесторов - это крупнейшие структуры в стране, которые при серьезной поддержке государства могут зайти туда для создания действительно нового туристического города. Аналогов в стране нет, никто ничего подобного не делал.

Ранее глава РК Сергей Аксенов анонсировал строительство на западе Крыма города-курорта с суммарным проживанием 50 тысяч человек. Проект предусматривает строительство как апартаментов, так и гостиниц.

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