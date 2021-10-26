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26.10.2021 22:20
Рубрика: Общество

Ростовская пенсионерка после ремонта дома не может в нем жить

Текст: Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Неделя № 246(8597)
Старушка Тамара Хеладзе, которую власти Ростова оставили замерзать в отключенной от электричества, тепла и воды квартире, после вмешательства "РГ" вернулась в отремонтированный дом. Правда, с приходом осенних дождей потолок снова начал течь. А батареи, которые так красиво смотрелись в отчетах, оказались не подключенными к системе отопления. Бабушка не жалуется - сейчас у нее хотя бы есть свет и питьевая вода. Но снова возникают вопросы к администрации города, которая не просто грубо нарушает свои обязательства перед жителями, но даже после всероссийского скандала ничего не может сделать по-человечески.
Даже после всероссийского скандала чиновники не смогли ничего сделать по-человечески. Фото: Тагир Раджавов Даже после всероссийского скандала чиновники не смогли ничего сделать по-человечески. Фото: Тагир Раджавов
Даже после всероссийского скандала чиновники не смогли ничего сделать по-человечески. Фото: Тагир Раджавов

"РГ" уже писала об этой жуткой истории. В 2018 году 74-летняя бабушка вместе со своим сыном-инвалидом пережила страшный пожар. В их деревянном двухэтажном доме посреди зимы загорелась квартира - у соседей прямо под ними, на первом этаже. Чтобы остановить огонь, спасатели пробили в квартире Тамары Владимировны пол и потолок, сделав сквозную дыру до первого этажа. А перед этим отключили дом от воды, газа и электричества. После пожара все так и осталось. Квартира принадлежит городу, то есть по закону муниципалитет обязан поддерживать ее в пригодном для жизни состоянии. Но чиновники почему-то решили бросить все как есть.

Фото: Мария Голубкова/РГ
Новгородская пенсионерка осталась одна в аварийном доме

Полгода Тамара Владимировна жила в самых настоящих пещерных условиях и выхаживала при этом своего сына-инвалида. Спасло только то, что продавщицы из магазина напротив разрешали бедолаге приходить и кипятить у них воду в чайнике. Жили и спали исключительно в зимней одежде. Так и дотянули до тепла. Каждый день она обивала пороги всех городских инстанций, писала письма и жалобы - но без толку. Свет, газ и холодную воду вернули только летом, весь год слали отписки насчет ремонта, а в конце октября и вовсе сообщили, что "в связи с окончанием финансового года" работы переносятся на неопределенный срок. То есть снова зимовать в неотапливаемом сарае без света, где даже, простите, подмыть сына-инвалида толком нельзя. И совсем уже издевательский штрих - им пообещали в 2019 году выдать по одному МРОТу на каждого прописанного и посоветовали... самой на эти деньги отремонтировать городскую квартиру. Только после вмешательства "РГ" им залатали потолок (закрыли дыру неотесанными досками с подпорами посреди комнаты). Мы написали о беспределе еще раз, и только с третьей попытки там начали делать наконец нормальный ремонт, на время переселив семью в квартиру из маневренного фонда. Прошел еще год. Старушку вернули домой. И вот с ожиданием первых холодов мы решили проверить, как сегодня живет наша подопечная.

К сожалению, нормального ремонта добиться пока так и не удалось. Нет, строители действительно подлатали крышу, переклеили обои, поставили металлопластиковые окна. Однако осенью начались дожди, и крыша снова начала течь. Оказывается, они просто поставили на чердаке корыто для воды. Когда оно переполнилось, вода снова начала стекать по потолку. Уже везде разводы. Современные новенькие батареи висят под окнами, но к системе отопления их за полтора года так и не подключили. Греются только от "буржуйки". Горячая вода - из бойлера. Зато в коридоре повесили люстру. Но забыли сделать выключатель. И так далее. Неудивительно, что после такого у Тамары Владимировны отказали ноги. Теперь уже сын за ней ухаживает. Но он и сам еле ходит. А еще строители перед началом ремонта выкинули на свалку практически всю ее мебель. В том числе - шкаф с теплой одеждой.

- Там шуба была, я в ней 15 зим отходила. А на новую куртку денег нет, - плачет бабушка. Немногие оставшиеся пожитки, которые она забирала с собой на временную квартиру, лежат в черных полиэтиленовых мешках из-под мусора. Выкинули и другие вещи, включая семейный фотоальбом со снимками ее родителей и братьев. - Ну неужели нельзя было хотя бы спросить? Видели же, что это семейные вещи. Теперь никакой памяти не осталось. Прости меня, мамочка...

Кстати

Пока Тамара Владимировна жила в квартире маневренного фонда, она добросовестно платила за коммуналку по новому месту жительства. А в это время ей накручивали долги по старой квартире. Набежала очень приличная сумма. Водопровод до конца ремонта вообще не был подключен к дому, но все равно с ее крохотной пенсии теперь ежемесячно удерживают по 2600 рублей за воду в оплату долга, в том числе штрафы и пени. Она написала заявление, приложила справки о пожаре и что все это время официально жила в другой муниципальной квартире. Но чиновников это снова не волнует.

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