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26.10.2021 13:31
Рубрика: Происшествия

Суд отстранил главу Евпатории от должности

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Евпаторийский городской суд отстранил от должности главу муниципального образования Евпатория Олесю Харитоненко в связи с расследованием в отношении нее уголовного дела о коррупционном преступлении. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Аксенов подтвердил следственные действия в отношении главы Евпатории

- Суд удовлетворил ходатайство старшего следователя следственного отдела по Евпатории ГСУ СКР об отстранении главы муниципального образования городской округ Евпатория - председателя Евпаторийского городского совета II созыва, - уточнили в суде. - Главе муниципального образования предъявлено обвинение в совершении преступления.

Напомним, в начале октября правоохранители заподозрили главу Евпатории Олесю Харитоненко в злоупотреблении должностными полномочиями при переводе муниципальных земель из категории рекреационных в предназначенные для многоэтажного строительства. В здании горсовета, в том числе в кабинете руководителя муниципалитета, прошли следственные действия.

Ранее СК возбудил дело в отношении замначальника отдела Госкомрегистра РК, незаконно зарегистрировавшего на коммерческую фирму - агрофирму "Мойнаки" - право собственности на земельный участок площадью более 775 тысяч квадратных метров в Евпатории.

По данным депутата горсовета Евпатории Оксаны Тараниной, кадастровая стоимость оформленного в частную собственность участка - более 7,1 миллиарда рублей. При этом обязательной правовой экспертизы при оформлении земли не было, а руководство города по каким-то причинам не пыталось вернуть землю в муниципальную собственность. Мало того, земля была разделена на 27 участков для среднеэтажной жилой застройки и строительства торгово-развлекательных центров. В связи с этим возникли и закономерные вопросы к главе городского совета, при чьем непосредственном участии принималось решение об отчуждении муниципальной земли.

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