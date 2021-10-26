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Рубрика: Общество

В Астраханской области с 30 октября приостановят работу отели и турбазы

Текст: Наталья Коротченко
Астраханской областной штаб по предупреждению распространения COVID-19 принял решение о приостановлении работы турбаз и гостиниц в регионе с 30 октября по 7 ноября. Отели смогут принимать только командировочных по работе. В этот же период будет действовать еще ряд ограничений.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

- Центральные регионы России выходят на пик четвертой волны ковида. Опыт показывает, что Астраханская область сделает это позже. Поэтому мы сейчас должны выработать меры, которые минимизируют последствия заболевания в регионе, - отметил губернатор Игорь Бабушкин, выступая на заседании штаба.

Фото: В.Калиничев/РИА Новости
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По данным главного санитарного врача Астраханской области Людмилы Носковой, в последние две недели наблюдается постоянный рост числа заболевших коронавирусом. Почти 24% от заболевших лежат в стационарах, 2% - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Количество коек в ковидных госпиталях увеличено на 310 до 1830. При этом регион находится на 54-м месте по количеству привитых от COVID-19. В настоящее время вакцинированы 45,4% жителей.

- Нерабочие дни вводятся для того, чтобы разобщить людей и прервать цепочку заболеваемости. Практика показала, что эти меры - действенные, - заявил губернатор Игорь Бабушкин.

Возвращаются ограничения на работу заведений общепита - с 23:00 до 6:00. Посетителям кафе необходимо предъявлять удостоверение личности и прививочный сертификат. Такие же меры принимаются в театрах и музеях.

Не будут проводиться массовые спортивные мероприятия. Тренироваться смогут только спортсмены высоких достижений, а игры, обозначенные в национальном календаре соревнований, проведут при пустых трибунах.

Студентов вузов переведут на дистанционное обучение. В школах и колледжах в этот период объявили каникулы. В детсадах сформируют дежурные группы.

Глава региона дал поручение профильным министерствам обеспечить контроль масочного режима в общественных местах и на транспорте совместно с представителями УВД, а также напомнил о необходимости соблюдения социальной дистанции и вакцинировании.

- Только прививки у большинства населения смогут вернуть нас к нормальной жизни, - заявил Игорь Бабушкин.

На заседании приняли решение отправить на самоизоляцию всех невакцинированных граждан старше 60 лет. Также работодателям рекомендуется предоставлять два оплачиваемых выходных дня после вакцинации работника.

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