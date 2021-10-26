Постановление правительства Астраханской области от 26 октября 2021 года № 498-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", перечнем поручений Президента Российской Федерации от 24.10.2021 № Пр-1998 по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации от 20.10.2021, протоколом заседания штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области от 26.10.2021 и предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 26.10.2021 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

в Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением:

- в подпунктах 6.1, 6.2 пункта 6 цифры "65" заменить цифрами "60";

- в пункте 7:

подпункт 7.6 изложить в новой редакции:

"7.6. Осуществлять перевод работников, в том числе работников, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, и (или) не имеющих положительного результата исследования методом иммуноферментного анализа на наличие антител класса IgG (независимо от присутствия антител класса IgM), на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством.

Обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.";

подпункт 7.14 изложить в новой редакции:

"7.14. Создавать условия для прохождения работниками вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в том числе путем организации ее проведения по месту работы, а также освобождения от работы в течение 2 дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции.";

- в пункте 16:

в подпункте 16.9:

в абзаце первом после слов "у них" дополнить словами "документа, удостоверяющего личность, и";

дополнить абзацами следующего содержания:

"- медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа до дня вселения (размещения) (для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации).

Организациям, указанным в настоящем пункте, обеспечить проверку действительности сертификатов о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученных с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде предъявляемых гражданами при размещении, путем сканирования QR-кода камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и проверку соответствия данных, содержащихся в QR-коде, данным в документе, удостоверяющем личность, а также проверку срока действия данных сертификатов.";

дополнить подпунктом 16.10 следующего содержания:

"16.10. Государственным организациям социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги в стационарной форме, осуществлять прием и вселение граждан (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) для предоставления социальных услуг в стационарной форме при наличии одного из документов, предусмотренных абзацами вторым, третьим, пятым подпункта 16.9 настоящего пункта, а также отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа до дня вселения.

Государственным организациям социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги в стационарной форме, осуществлять прием и вселение граждан для предоставления реабилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 10.05.2007 № 170-П "О дополнительном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно за счет средств бюджета Астраханской области" при наличии одного из документов, предусмотренных абзацами вторым, третьим, пятым подпункта 16.9 настоящего пункта (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет), а также отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа до дня вселения.";

- в пункте 20:

в абзаце первом слова "одного из следующих документов" заменить словами "документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов";

дополнить абзацами следующего содержания:

"- медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа до дня получения услуг (для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации).

Организациям, указанным в настоящем пункте, обеспечить проверку действительности сертификатов о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученных с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде предъявляемых гражданами при получении услуг, путем сканирования QR-кода камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и проверку соответствия данных, содержащихся в QR-коде, данным в документе, удостоверяющем личность, а также проверку срока действия данных сертификатов.";

- пункт 21 изложить в новой редакции:

" 21. Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, проведение данных мероприятий, оказание указанных услуг в период с 23:00 до 06:00 часов, за исключением:

- оказания предприятиями (объектами) общественного питания услуг по реализации продукции общественного питания и покупных товаров навынос без посещения гражданами помещений таких объектов, по доставке заказов;

- оказания предприятиями (объектами) общественного питания услуг по обеспечению питанием работающих в ночное время работников организаций (индивидуальных предпринимателей), на территориях которых расположены указанные предприятия (объекты) общественного питания, с обеспечением невозможности доступа иных посетителей (покупателей) в помещения указанных предприятий (объектов) общественного питания в период с 23:00 до 06:00 часов;

- осуществления деятельности предприятиями (объектами) общественного питания, расположенными в зданиях автовокзалов (автостанций), железнодорожных вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций;

- осуществления деятельности предприятиями (объектами) общественного питания, расположенными в зданиях, строениях, сооружениях, предназначенных для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (на объектах дорожного сервиса) и в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения в Астраханской области.".

- дополнить пунктами 24 - 28 следующего содержания:

"24. Рекомендовать негосударственным организациям социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги в стационарной форме, осуществлять прием и вселение граждан для предоставления социальных услуг в стационарной форме при наличии одного из документов, предусмотренного абзацами вторым, третьим, пятым подпункта 16.9 настоящего пункта, а также отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа до дня вселения.

25. С 30.10.2021 по 07.11.2021 приостановить на территории Астраханской области:

25.1. Работу учреждений спортивной подготовки, осуществляющих организацию тренировочного процесса (за исключением работы учреждений спортивной подготовки, осуществляющих организацию тренировочного процесса в рамках подготовки спортсменов спорта высших достижений и профессиональных спортивных клубов к официальным физкультурным мероприятиям и спортивным мероприятиям, включенным в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, и обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах).

25.2. Проведение массовых спортивных мероприятий (за исключением проводимых на закрытых спортивных объектах без присутствия зрителей и на открытых спортивных объектах с присутствием зрителей спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2020 № 497 "О проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации").

25.3. Деятельность объектов туристской индустрии (дома и базы отдыха, туристические базы, гостиницы, в том числе плавучие гостиницы (отели), гостевые дома, а также иные средства размещения, оказывающие услуги по временному проживанию) по бронированию мест, приему и размещению граждан, за исключением лиц, прибывших с целью служебной командировки или служебной поездки, или лиц, размещенных в указанных объектах до 28.10.2021.

25.4. Проведение досуговых, развлекательных, выставочных мероприятий в торговых и торгово-развлекательных центрах (комплексах).

25.5. Работу фуд-кортов (зон, в которых осуществляют деятельность предприятия общественного питания с общей зоной посадки, не имеющие отдельного помещения (зал, территорию) под рассадку посетителей), расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах (комплексах), за исключением оказания услуг общественного питания навынос и с доставкой заказов.

26. С 30.10.2021 по 07.11.2021 образовательную деятельность по реализации образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ, а также дополнительных общеобразовательных программ осуществлять в дистанционной форме.

27. С 30.10.2021 по 07.11.2021 рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (в отношении подведомственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования), частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, обеспечить работу дежурных групп, а также соблюдение в дежурных группах санитарного режима.

28. С 30.10.2021 по 07.11.2021 пункты 16, 17 настоящих Правил применяются с учетом пункта 25 настоящих Правил.".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







