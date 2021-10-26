В Крыму из-за пролежней у пациентки больницы возбудили дело

Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в связи с неоказанием помощи 17-летней пациентке Республиканской детской инфекционной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело заведено по результатам мониторинга социальных сетей. В них мать девушки сообщила, что за несколько проведенных в реанимации недель у дочери на теле образовались кровавые пролежни. По мнению женщины, это стало результатом неудовлетворительного отношения со стороны медиков.

Следствие установило, что 1 сентября этого года пациентку госпитализировали в РДКБ. Спустя 23 дня ее выписали с выздоровлением по основному диагнозу и перевели для дальнейшего лечения в республиканскую детскую клиническую больницу. При поступлении в РДКБ у девушки обнаружили пролежни и частичное отсутствие кожи и мышц на стопе.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства госпитализации и оказания пациентке помощи. Доследственную проверку по этому факту поставил на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Кроме того, сотрудники прокуратуры РК продолжают надзорные мероприятия с привлечением специалистов, нацеленные на правовую оценку полноты и качества оказанной девушке медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, в январе в Санкт-Петербурге, по словам матери, девушка попала в дорожную аварию и после нее находится в вегетативном состоянии. В начале сентября пациентку с признаками пневмонии врачи скорой помощи госпитализировали в реанимацию инфекционной больницы.