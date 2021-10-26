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Рубрика: Экономика

В отелях Крыма на ноябрь забронировано до 80 процентов мест

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
После объявления нерабочих дней в РФ и Республике Крым и введения системы QR-кодов уровень бронирования в санаториях и отелях полуострова сохраняется на стабильно высоком уровне, но ажиотажного спроса нет. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Фото: Мария Орлова/ РГ Фото: Мария Орлова/ РГ
Фото: Мария Орлова/ РГ

- У нас был уровень бронирования достаточно высокий и до объявления нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, - рассказал Волченко в эфире "Радио "Крым". - Нерабочие дни в любом случае начинались бы 4 ноября, в День народного единства, и вместе с ним могло бы быть четыре выходных дня. Поэтому бронирование было высоким: в отелях премиального сегмента - порядка 80 процентов, в санаториях - порядка 62 процентов, в отелях уровня трех-четырех звезд - порядка 65 процентов. Это очень приличные цифры, и сегодня они серьезно не изменились, потому что после объявления нерабочих дней и введения системы QR-кодов есть как отток, так и приток туристов. Но при этом мы должны приложить все усилия, чтоб разъяснить необходимость принимаемых мер, разобщения, масочного режима и вакцинации.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Бронирование мест в отелях и санаториях полуострова сейчас происходит только при предъявлении сертификатов о вакцинации или QR-кодов переболевших коронавирусом. И пока это требование распространяется в том числе и на предстоящие новогодние праздники.

- На данный момент это обязательное условие, - заявил Волченко. - Но более пролонгированные выводы я б делал позже. Сейчас по всей стране принято решение объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, чтобы разорвать цепочки заражения. Очень важно в этой время ограничить перемещения, контакты и общение. Вообще же эти нерабочие дни - они не для отдыха, это не выходные. Это для того, чтоб страна могла вырваться из пика заболеваемости.

Как уточнил Волченко, в санаторно-курортной сфере сейчас вакцинированы порядка 63 процентов сотрудников, а в некоторых средствах размещения привиты 80-100 процентов персонала. Всего централизованно вакцинированы порядка 20 тысяч сотрудников отелей и санаториев.

- Главой республики поставлена задача в ближайшие несколько недель достичь уровня вакцинации 80 процентов. Мы будем этого добиваться, для чего провели уже несколько встреч в режиме видеоконференций с руководителями всех средств размещения, и все это понимают, - заверил Волченко.

По словам Волченко, за соблюдением антиковидных ограничений и приемом туристов по QR-кодам на полуострове будут следить 70 мониторинговых групп.

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