В Севастополе два пункта вакцинации будут работать но ночам

В Севастополе два мобильных пункта вакцинации, расположенных на площадях Нахимова и Захарова, будут работать в круглосуточном режиме. Об этом во вторник на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов.

- Готовимся с 30 октября запустить в круглосуточном режиме два пункта вакцинации. Уведомили об этом полицию, - сказал Денисов.

Он рассказал, что первым компонентом вакцины в Севастополе уже привились 167 тысяч человек, а вторым - 146 тысяч. Ревакцинацию прошли 12 тысяч горожан. За сутки на вакцинацию приходят около 3000 человек. Всего работают 26 пунктов вакцинации. В поликлиниках при необходимости открывают дополнительные кабинеты.

Ранее вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин сообщил, что после введения системы QR-кодов темпы вакцинации в городе выросли в шесть раз.