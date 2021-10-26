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Рубрика: Общество

Как справиться с осенней хандрой в условиях коронавирусных ограничений

Текст: Юлия Мякишева
Многие регионы России в связи с пандемией вводят новые жесткие коронавирусные ограничения. Например, в Тюменской области с 30 октября по 7 ноября будет приостановлена деятельность почти всех предприятий и организаций. Исключение составят лишь энергетики, коммунальщики, службы связи и тому подобные. Весной прошлого года ситуация, когда было нужно оставаться дома, сильно повлияла на людей во всем мире, а сейчас к этому добавляется сезонный фактор - осенняя хандра. Как справиться с унынием, когда все закрыто?

На этот вопрос "РГ" ответил психолог из Екатеринбурга Илья Шибаев. Специалист напомнил, что такое состояние как хандра - естественная реакция организма на смену биоритма. Оно сопровождается тоской, унынием, печалью и раздражительностью. Осенью его провоцируют смена погодных условий, уменьшение светового дня. Хандра появляется из-за замедления внутренних реакций организма, повышения энергозатратности, уменьшения поступления витаминов - становится меньше солнечного света, а люди меньше едят овощей, фруктов и зелени. В частности, снижается поступление витамина D, который отвечает за хорошее настроение.

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
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Если вы плохо спите и концентрируете внимание, быстро утомляетесь, хотите меньше общаться, без причин грустите, раздражаетесь и тревожитесь, а также у вас часто меняется настроение - возможно, вы столкнулись с этим осенним недугом.

- Казалось бы, для борьбы с хандрой нам необходимо активизировать себя, начать больше двигаться, получать больше свежего воздуха и если позволяет погода, находиться под солнцем, - говорит Илья Шибаев. - Но COVID-19 ограничивает практически все возможные способы, поэтому приходится искать альтернативу. Например, ею могут стать учащенные движения по дому (зарядка, уборка, готовка), регулярное проветривание помещения.

Эксперт также отмечает: чтобы прекратить это состояние, нужно пересмотреть рацион. Так, желательно включить в меню продукты, содержащие витамин D (рыба, сметана, яичный желток, сливочное масло), железо (яблоко, печень), селен, (бразильский орех, кокос, белый хлеб), йод (лук, чеснок), цинк (говядина, капуста, картофель, яблоки), фтор (чай, мясо, грецкий орех). А также нужно пить больше воды.

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Фото: iStock
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>- Так как социальные контакты из-за пандемии отодвигаются на второй план, почаще общайтесь с близкими - это хороший способ "отвлечь" организм от хандры. Организуйте себе досуг (настольные игры, просмотр фильма, приготовление новых блюд, чтение), пробуйте новое и балуйте себя, приятные эмоции помогут в понимании того, что все не так уж и плохо, - говорит психолог.

По словам Ильи Шибаева, как только организм почувствует, что ему ничего не угрожает и ему необходимо перестроится к новым условиям, хандра отступит.

Однако, если стойкое снижение настроения, утрата привычных интересов и отсутствие положительных эмоций от любимых занятий длятся более двух недель, то нужно обратиться к специалисту: такая ситуация может быть проявлением серьезной болезни.

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