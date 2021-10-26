Россияне готовы поехать за "машиной мечты" на другой конец страны

Россияне вынуждены отправляться за автомобилем в другие регионы, где выбор комплектаций и цветов может быть больше.

Впрочем, такая практика существовала и раньше, однако тогда речь шла о жителях регионов, приезжавших за новой машиной в областные центры или Москву. Теперь же покупатели из столичных городов направились в провинцию в надежде найти там подходящий автомобиль.

"По нашим наблюдениям, клиенты готовы преодолеть расстояние в 400-500 км от своего места проживания, чтобы приобрести желаемый автомобиль. Но из-за роста цен и пока не прекращающегося дефицита некоторые потенциальные покупатели могут отправиться и на другой конец страны. И здесь чаще всего дополнительные расходы не играют ощутимой роли, ведь это вынужденная мера, так как подходящего автомобиля в наличии в регионе проживания может просто не быть. Поэтому автолюбители тратятся на покупку билетов в другой город, проживание там, перегон автомобиля, только для того, чтобы приобрести именно то авто, которое им максимально подходит", - рассказал "Российской газете" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Так, по данным ГК "Прагматика", в августе-сентябре число покупателей новых автомобилей, которые из-за дефицита предложения в Санкт-Петербурге вынуждены отправляться за покупкой машины в другие города, выросло в три раза по сравнению с весенним периодом, когда предложение в дилерских центрах Северной столицы еще соответствовало спросу.