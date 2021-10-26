Россияне выбирают подработку вместо кредитов в случае нужды в деньгах

Россияне выбирают подработку вместо кредитов в случае нужды финансовых затруднений. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Авито и сервисом part-time исполнителей GigAnt, сообщает ТАСС.

Подработку для получения дополнительных средств предпочитают 41% респондентов. Порядка 28% опрошенных завили, что займут деньги у друзей или родственников. А кредиты и микрозаймы в качестве пополнения кошелька рассматривает 21% респондентов.

При этом треть опрошенных заявила, что в случае нужды будет экономить и отложит крупные покупки. И только 5% респондентов сказали, что имеют накопления.

Ранее стало известно, что каждый десятый кредит в РФ оказался просрочен.