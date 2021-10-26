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26 октября 2021 г.

Постановление губернатора Самарской области от 26 октября 2021 года № 269 "О внесении изменения в постановление Губернатора Самарской области от21.10.2021 № 256 "О режиме нерабочих дней на территории Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", указами Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 21.10.2021 № 256 "О режиме нерабочих дней на территории Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года" следующее изменение: подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"4) организации, обеспечивающие население продуктами питания, а также организации, обеспечивающие население товарами первой необходимости, рекомендуемый перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03,2020 № 762-р, при условии, что доля таких товаров в ассортименте, определенная в порядке, установленном министерством промышленности и торговли Самарской области, составляет не менее 30 процентов;".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Самарской области В.В.Кудряшов



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