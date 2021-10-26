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26.10.2021 02:30
Рубрика: В мире

Шеф-повар из Италии рассказал россиянам о правильном приготовлении пасты

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Итальянский шеф-повар Уиллиам Ламберти назвал две ошибки россиян, которые они совершают при приготовлении пасты. По его словам, не стоит промывать отваренную пасту под холодной водой и поливать растительным маслом.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Шеф-повар рассказал, что при варке пасты лично он идет на хитрость и готовит ее меньше положенного времени. Если на этикетке указано среднее время варки - 10-12 минут, то Ламберти выключает плиту за 4 минуты до этого. "Варить 6,5 минуты, откинуть на дуршлаг, разогреть сковороду, выложить туда пасту вместе с оставшейся от варки водой. Прогреть 3-4 минуты до готовности" - поделился повар хитростью в беседе с "Газетой.ru".

Ламберте добавил, что при выборе пасты нужно ориентироваться на отметки IGT и DOP на упаковке, поскольку они гарантируют качество продукта.

Ранее врач диетолог предупредила об опасности разогретых макарон. При повторном разогревании, особенно в микроволновке, содержащийся в этом продукте крахмал, становится модифицированным и плохо переваривается. Но есть и другая проблема. "В результате повторной обработки от него, можно сказать, отрываются электроны, и макароны содержат уже свободные радикалы. Свободные радикалы - это вещества, которые вызывают мутации в клетках, это вредные вещества, потом нужны "горы" антиоксидантов, чтобы вывести их из организма, нейтрализовать их вредоносный эффект", - пояснила диетолог.

В мире Европа Италия

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