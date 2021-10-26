Skoda отказалась от универсала Fabia нового поколения

Компактный универсал Skoda Fabia нового, четвертого, поколения, который ожидался в 2023 году, не увидит свет. Решение руководства чешской компании разослано сотрудникам предприятия, где должна была выпускаться модель.

В письме, на которое ссылается портал Auto.cz, объясняется, что причиной решения стал чрезвычайно строгий стандарт Евро-7, который должен вступить в силу через пять лет.

- Этот факт ускоряет процесс перехода к электромобилям. Поэтому мы вынуждены попрощаться с некоторыми моделями, с двигателями внутреннего сгорания быстрее, чем планировалось. Среди них Skoda Fabia Combi, - приводится выдержка из сообщения.

Разработка модернизированного универсала Fabia не раз ставилась под сомнение. В компании высказывалось мнение, что небольшие универсалы не пользуются высоким спросом, но новый председатель совета директоров Томас Шефер "протолкнул" разработку нового поколения Fabia Combi. Для этого даже было решено перенести производство следующей версии Superb в Братиславу, чтобы высвободить мощности на заводе в Квасинах.

И все же производителю не удалось разработать новый вариант с достаточной рентабельностью - помимо более строгих стандартов выбросов Skoda было необходимо создать производную от платформы MQB A0 для кузова с удлиненным задним свесом, что также увеличивает затраты.

По предположениям, производство существующей версии универсала Skoda Fabia завершится к концу следующего года.

Обновленная Skoda Fabia была запущена в серийное производство летом этого года. В России эта модель официально не продается. Автомобиль выпускается с широкой гаммой двигателей: двумя вариантами 1-литровых трехцилиндровых атмосферников с мощностьб 65 и 80 лошадиных сил, двумя вариантами 1-литровых турбированных моторов с 95 и 110 лошадиными силами, а также 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом с мощностью 150 лошадиных сил. Кроме того, модель отличается самым низким в классе - 0,28 - коэффициентом лобового сопротивления.