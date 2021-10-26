СМИ: Режиссер "Аритмии" Борис Хлебников госпитализирован с COVID

С коронавирусом госпитализирован Борис Хлебников, определенно - один из наиболее уважаемых и интересных сейчас отечественных кинематографистов.

Согласно информации Mash, 49-летний Хлебников "пожаловался на ковидные симптомы", как то: слабость и сильный кашель.

Проведенный режиссеру ПЦР-тест показал положительный результат, и Хлебникова госпитализировали в одну из столичных больниц.

По сведениям ресурса, на данный момент его состояние оценивается как среднетяжелое.

Борис Хлебников родился в 1972 году в Москве. На счету - фильмы и сериалы "Коктебель", "Свободное плавание", "Сумасшедшая помощь", "Аритмия", "Обычная женщина", "Шторм".