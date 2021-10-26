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26.10.2021 14:41
Рубрика: Российский автопром

Старушка рассталась с новым ВАЗ-2106, который 23 года простоял в гараже

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Известный по своим находкам "капсул времени" блогер Roma Urraco опубликовал видео, которым с ним поделился подписчик: в нём владелица почти новой "шестёрки" расстаётся с автомобилем.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Бабушка в очень преклонном возрасте продала ВАЗ-2106 1998 года выпуска с пробегом всего 1697 километров. В историях "капсул времени" ценен не только факт находки такой машины, но и его история: почему автомобиль был забыт на несколько десятков лет в гараже, по какой причине на нём не ездили и так далее. В опубликованном видео же этого ничего нет.

"Жалко старушку больше всего на видео… и расставаться с машиной ей полюбому тяжело налетели на нее толпой 100 процентов, торганули по максимуму вот и смысл ваших историй от подписчиков)", - написал один из читателей блога Roma Urraco (орфография и пунктуация сохранены).

Другой пользователь заметил, что в 1998 году "делали уже не легендарную и желанную многими 2106, а её жалкое подобие", так как автомобиль был максимально удешевлён и упрощён.

ВАЗ-2106 начал выпускаться в 1976 году, с конвейера модель сняли спустя 30 лет. Автомобиль, о котором говориться в видео, выпускался в тот период, когда АвтоВАЗ осваивал производство новой модели - ВАЗ-2110, которая положительным образом повлияла на качество окраски и сборки "шестёрки".

#Lada