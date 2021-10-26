Технологии противостоят мошенникам

Серьезной проблемой со времен создания страховой отрасли остается страховое мошенничество. И страдают от действий мошенников в первую очередь законопослушные страхователи. В 2020 году было подано более 10 тысяч заявлений в правоохранительные органы по признакам мошеннических действий в различных сферах страхования. И наиболее уязвимой для различных махинаций областью является автострахование.

По данным информпроекта "Страхование: Общественная экспертиза", особенности работы в сегменте ОСАГО привели к уходу отдельных страховых компаний с рынка, в частности, в Ростовской и Ульяновской областях. Эта тенденция обусловлена убыточностью ОСАГО и большим количеством недобросовестных действий со страховкой. От действий мошенников страдают и граждане, так как компании закладывают ущерб от мошеннических действий в тариф.

5,5 миллиарда рублей - ущерб страховых компаний от мошенников в 2020 году

Страховые компании тщательно проверяют каждый страховой случай, но традиционных методов борьбы недостаточно. И тогда в ход идут современные технологии: профиль клиента еще на этапе заключения договора анализирует искусственный интеллект, который способен выявлять признаки мошенничества. Информационные методы вошли и в арсенал страховых компаний. Громкие случаи мошенничества освещаются в СМИ, о проблемах страховщиков говорят блогеры и крупные сетевые издания. Все это приводит к тому, что у "начинающих" мошенников включается "здравый смысл", и они предпочитают не рисковать, поскольку могут схлопотать реальный срок.

5,5 миллиарда рублей - ущерб страховых компаний от мошенников в 2020 году, по данным Российского союза автостраховщиков, только в первой половине 2021 года в правоохранительные органы было направлено более 150 заявлений страховщиков о преступлениях, квалифицируемых по статье 159.5 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в сфере страхования). По 30 из них возбуждены уголовные дела. В январе - июне 2021 года вынесено три приговора в отношении девяти подсудимых. А, как известно, чем большее количество мошенников получает наказание, тем ниже уровень преступности.