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Рубрика: Общество

Терапевт Минздрава рассказала, как провести нерабочую неделю с пользой

Текст: Ирина Невинная
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

В России объявлены "длинные" выходные, это обусловлено резким ростом распространения коронавирусной инфекции и ее тяжелым течением у большого числа заболевших. Поэтому эти дополнительные нерабочие дни нужно потратить на сохранение здоровья, считает главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Я хочу дать короткие советы профилактолога, как провести свободное время с максимальной пользой для здоровья, - сказала Оксана Драпкина на брифинге. - Во-первых, важно сохранение режима - бодрствования и сна, а также питания. Когда не нужно идти на работу, у нас всегда есть соблазн лечь попозже, подольше поспать. Лучше не сбивать внутренние часы. Второй важный момент - физическая активность. Когда мы работаем, особенно, если работаем в офисе, времени на движение нам категорически не хватает. Сейчас есть прекрасная возможность больше времени провести на свежем воздухе. Также лучше отказаться от алкоголя. А если говорить с точки зрения, в какой непростой эпидемиологической ситуации мы сейчас, - я настоятельно рекомендую уменьшить контакты, избегать людных мест, включая общественный транспорт, провести время в кругу семьи".

Главный совет, который дает Драпкина, - это сделать прививку от COVID-19. "В мире не придумано более действенных средств защиты от инфекций, чем вакцинация. Надо воспользоваться тем, что у нас есть доступная вакцина, что организационно все подготовлено", - подчеркнула Драпкина.

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