Тестировать грузовики без водителей на М-11 начнут через несколько месяцев

Испытания беспилотного грузовика на трассе М-11 могут начаться через несколько месяцев, рассказал "Российской газете" представитель научно-технологической платформы "Автонет". В частности, вывести модели высокоавтоматизированных грузовиков на трассу в ближайшее время рассчитывает российский производитель телематического оборудования StarLine. Однако инициатива может оказаться преждевременной из-за неготовности инфраструктуры, считают в ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ).

Компанией StarLine создана универсальная беспилотная платформа, которая позволяет интегрировать беспилотные технологии в любое транспортное средство и устанавливать взаимодействие с интеллектуальной транспортной системой, пояснили в "Автонет". Испытания на трассе М-11 "Нева" грузового беспилотника планируется начать сразу же после прохождения государственной сертификации, которая необходима для участия в эксперименте в рамках постановления правительства, отметил представитель компании-разработчика Борис Иванов. "Мы ожидаем, что сертификация в НАМИ займет несколько месяцев", - сказал он.

Запуск беспилотных грузовиков, в частности, на трассе М-11 предусмотрен проектом "Беспилотные логистические коридоры", реализуемым минтрансом в рамках подготовки Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли. Как поясняли ранее в минтрансе, до 2030 года около 20 тысяч км федеральных дорог станут основой беспилотных логистических коридоров, в том числе и трасса М-11 "Нева". Использование автономных грузовиков позволит увеличить на четверть коммерческую скорость доставки грузов. А при развитии сети дорог для беспилотников - на 150% за счет движения в ночное время. В результате планируется в десять раз увеличить долю России в перевозках на маршруте Китай - Европа.

Созданием грузовых беспилотников занимаются несколько компаний. Например, известны проекты КАМАЗа и "Эвокарго". В StarLine поясняют, что сейчас работают над созданием цифровой модели М-11 и занимаются оснащением грузовика специальными датчиками для движения в автономном режиме. До начала тестирования на трассе планируется провести ряд испытаний на закрытых территориях.

Использование беспилотных грузовиков позволит сократить скорость доставки грузов за счет движения в ночное время без остановок для отдыха

В 2022 году минтранс начнет принимать заявки от разработчиков на тестовые заезды по трассе М-11 в рамках экспериментальных правовых режимов. На 2023 год намечены конкурсные заезды беспилотных грузовых автомобилей с грузом на борту, которые проведет Фонд поддержки проектов НТИ. Беспилотники должны будут доставить груз в любых погодных условиях быстрее, чем обычные фуры с человеком-водителем, рассказывают в StarLine.

Но грузовики в беспилотном режиме могут двигаться, только если подключены к специально создаваемым цифровым инфраструктуре и сервисам дороги - связи, навигации, цифровому двойнику дороги, отмечают ЦТЛ. Требования к инфраструктуре минтрансом и госкомпанией "Автодор" пока только разрабатываются совместно с участниками рынка. Создание цифровой инфраструктуры и ее совместное тестирование с моделями беспилотных грузовиков различных производителей намечено на 2022-2023 годы, указывают в Ассоциации. В этой ситуации инициатива компании StarLine выглядит преждевременной, отметили в объединении.