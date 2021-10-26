Утвержден единый сертификат о вакцинации

Сведения о вакцинации от коронавируса и противопоказаниях к ней пропишут в одном документе. Приказ об этом подписал глава минздрава Михаил Мурашко.

Сама форма сертификата станет единой и обязательной на всей территории страны с 8 ноября. Отмечается, что в нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество человека, его паспортные данные, адрес прописки, номер медицинского полиса.

У тех, кто прошел вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, в документе будут указаны дата прививки, сведения о медицинской организации, где ее делали, а также название препарата, который был введен.

Если человек переболел коронавирусом, то в сертификате появится отметка о том, кем и когда был поставлен диагноз, также будет стоять дата выздоровления.

При наличии медицинских противопоказаний к вакцинации в нем будет указана причина, если отвод от прививки временный - на какой он период. Обязательно должно быть прописано название медицинской организации, которой было принято это решение.

Сертификат будет формироваться на двух языках: русском и английском. Также на нем предусмотрено место для QR-кода.

Россияне смогут получить документ бесплатно не позднее чем через три дня после завершения вакцинации в электронном или бумажном виде. Заявку на формирование бумажного сертификата можно подать на госуслугах или в МФЦ.

Отмечается, что все полученные ранее сертификаты о вакцинации будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта следующего года.