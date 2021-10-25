Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.10.2021 № 1006н "Об утверждении формы медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и порядка ее ведения"

Зарегистрирован 25.10.2021 № 65563

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 25.10.2021 г.

Вступает в силу с 8 ноября 2021 г., за исключением подпункта 4 пункта 4 приложения № 2 к настоящему приказу, который вступает в силу с 1 марта 2022 г.

В соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об охране здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2017, № 31, ст. 4791), пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 38, ст. 4736; 2013, № 48, ст. 6165) и подпунктами 5.2.96 и 5.2.199 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2017, № 52, ст. 8131), приказываю:

1. Утвердить:

форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" согласно приложению № 1;

порядок ведения формы медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" согласно приложению № 2.

2. Сертификаты, содержащие сведения о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сформированные до вступления в силу настоящего приказа, подлежат переоформлению в автоматическом режиме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) не позднее, чем до 1 марта 2022 г.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 8 ноября 2021 г., за исключением подпункта 4 пункта 4 приложения № 2 к настоящему приказу, который вступает в силу с 1 марта 2022 г.

Министр М.А.Мурашко









Приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации о 22 октября 2021 г. № 1006н





Порядок ведения формы медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)"

1. Форма медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" (далее - сертификат) содержит сведения о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

2. Сертификат формируется в форме электронного документа в автоматическом режиме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и содержит выписку из информационного ресурса учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - информационный ресурс), которая включает сведения, предусмотренные в форме сертификата, утвержденной настоящим приказом, и QR-код, подтверждающий наличие в информационном ресурсе информации, содержащейся в указанной выписке.

Сертификат формируется на русском и на английском языках не позднее 3 календарных дней после внесения в информационный ресурс сведений о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). До завершения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сведения о введении первого компонента двухкомпонентной вакцины отображаются в записи о вакцинации в информационном ресурсе и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

3. Гражданин вправе получить сертификат на бумажном носителе в виде выписки из Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по форме, утвержденной настоящим приказом, содержащей QR-код, подтверждающий наличие в информационном ресурсе информации, содержащейся в сертификате.

Сертификат на бумажном носителе может быть получен при самостоятельном обращении гражданина в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), региональных порталах государственных и муниципальных услуг (функций), при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Возможность получения гражданами, проживающими в сельской местности или на отдаленных территориях, сертификата на бумажном носителе иными способами обеспечивается исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья с учетом требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты персональных данных (включая требования по порядку передачи такой информации третьим лицам).

4. При заполнении сертификата:

1) в левом верхнем углу отображается QR-код. QR-код отображает информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода;

2) указываются:

а) в соответствии с документом, удостоверяющим личность, фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства гражданина, сведения о документе, удостоверяющем личность. При формировании сертификата на английском языке для граждан Российской Федерации указанные сведения вносятся в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;

б) пол гражданина, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии), номер полиса обязательного медицинского страхования (при наличии), дата формирования (выдачи) сертификата;

3) в разделе 1:

а) в соответствующем поле отображается номер записи о вакцинации в информационном ресурсе;

б) в соответствующих графах указывается информация о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по каждому случаю введения вакцины (ее компонентов), включая дату вакцинации (ревакцинации), сведения о лекарственном препарате (наименование, производитель, серия), наименование медицинской организации, в которой проводилась вакцинация (ревакцинация);

в) в случае отсутствия сведений, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего подпункта, сведения данного раздела не отображаются;

4) в разделе 2 в случае наличия медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) указываются вид медицинских противопоказаний (постоянные, временные), срок, на который установлены временные медицинские противопоказания, медицинская организация, которой установлены медицинские противопоказания;

5) в разделе 3:

а) в соответствующем поле отображается номер записи о лице, перенесшем заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в информационном ресурсе;

б) в соответствующих графах указывается информация о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), включая дату установления диагноза, дату выздоровления, наименование медицинской организации, в которой пациенту оказывалась медицинская помощь;

в) в случае отсутствия сведений о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сведения данного раздела не отображаются.

5. В случае появления обновленных сведений о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сертификат переоформляется с сохранением ранее внесенных в него сведений.