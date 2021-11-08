В России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19

С 8 ноября в России начинают выдавать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Теперь в одном документе будут указаны сведения о сделанной прививке, а также о противопоказаниях к ней и перенесенном COVID-19.

Как ранее сообщала "РГ", новая форма сертификата станет единой и обязательной на всей территории страны. В нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество человека, его паспортные данные, адрес прописки, номер медицинского полиса.

Сертификат будет формироваться на двух языках: русском и английском. Также на нем предусмотрено место для QR-кода.

Россияне смогут получить документ бесплатно не позднее чем через три дня после завершения вакцинации в электронном или бумажном виде. Заявку на формирование бумажного сертификата можно подать на госуслугах или в МФЦ.

Ранее выданные документы продолжат действовать и автоматически обновятся на госуслугах до 1 марта 2022 года.