Минцифры: Портал "Госуслуг" работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются

Россияне из разных регионов 8 ноября стали жаловаться на обнуление QR-кодов - срок их действия сократился с 12 месяцев до шести. Как сообщили в Минцифры и Минздраве, сбой связан с техническими работами на портале госуслуг. Сроки действия QR-кодов останутся прежними.

"Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются", - сказано в сообщении.

С 8 ноября вступили в силу сертификаты о вакцинации нового образца, в которых указаны сведения о сделанной прививке от коронавируса, противопоказаниях к ней или перенесенном COVID-19.