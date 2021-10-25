Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса

Эта форма необходима для отражения всех данных о наличии антител у гражданина при формировании сертификата на портале госуслуг. В нем будут указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства, а также QR-код, название вакцины, место, где привился гражданин, и где он это сделал. Туда же будут добавлены данные о ревакцинации или медотводе.

Сертификат будет электронным и автоматически переведенным на английский язык. Он появится на портале госуслуг спустя трое суток после вакцинации. При желании сертификат можно будет получить в печатном виде.

Система QR-кодов о вакцинации или наличии антител необходима властям для контроля над уровнем вакцинации, гражданам - для допуска на определенные объекты (например, в театры и музеи). Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала использовать нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября именно для прохождения вакцинации, а также ограничить контакты с другими людьми и чаще бывать на свежем воздухе.