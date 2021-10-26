В Белграде пройдет международный форум "Память победителей"

Международный форум "Память победителей" для организаторов шествия "Бессмертный полк" состоится 3-4 ноября в Белграде. В нем примут участие представители 40 государств ближнего и дальнего зарубежья, сообщили в пресс-службе Российского исторического общества (РИО).

"В настоящее время шествие "Бессмертного полка" является одной из самых массовых общественных акций в мире, посвященных сохранению исторической и семейной памяти, памяти об участниках Второй мировой войны, спасших мир от нацистской чумы, - отмечают организаторы акции. - В рамках мероприятия планируется затронуть тему сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне во всем мире, сделать акцент на популяризации этой темы в социальных сетях, обсудить особенности организации и проведения шествия Бессмертного полка в разных странах".

В эксклюзивном интервью "Российской газете" ректор Университета Восточного Сараево Милан Кулич отметил тот факт, что "сейчас фальсификаторы и псевдоисторики пытаются заново написать историю в том контексте, который отвечает исключительно их интересам".

"В этой связи особое значение приобретают "Бессмертные полки", напоминающие о том, какой ценой далась Победа над фашизмом, истреблявшим целые народы, - констатировал авторитетный ученый. - Сербский народ понес огромные жертвы, отстаивая свое право на свободу, в ходе Первой и Второй мировых войн, а также последнего югоконфликта в 90-х годах прошлого столетия. Поэтому для нас крайне важно говорить об этом, чтобы не допускать искаженной трактовки исторических событий. Мы полностью поддерживаем Россию в борьбе с попытками искажения исторической правды".