В Южной Корее рассказали о плане по переходу к "жизни с коронавирусом"

Правительство Южной Кореи обнародовало содержание плана по переходу к нормальной жизни "вместе с коронавирусом". Программа стартует уже через четыре дня, она разделена на три этапа, и ее реализация займет около четырех месяцев. При этом очевидно, что полного возврата к "докоронавирусной эпохе" пока не будет: в силе остаётся обязательство носить маски, а полноценно жить без сертификата о вакцинации будет затруднительно по крайней мере в ближайшие недели. Впрочем, судя по настроению корейцев, это их не пугает.

Как и обещало правительство Республики Корея, по достижению у населения уровня полной (то есть двумя препаратами) вакцинации от COVID-19 в 70 процентов, власти немедленно занялись выработкой детального плана по переходу к нормальной жизни, который журналисты и простые корейцы неофициально назвали "планом жизни с "короной". Основное содержание было обнародовано директором Агентства Кореи по контролю за распространением инфекционных заболеваний Чон Ын Гён.

"COVID-19 нельзя полностью ликвидировать, но нам необходимо найти путь сосуществования с этой инфекцией… Эксперты уверены, что по мере отказа от мер дистанцирования количество зараженных коронавирусом возрастет, но правительство готово пойти на это", - заявила Чон, резюмируя общий подход, которым руководствовались власти. В некоторой степени это было удивительно, поскольку до сих пор официальные представители РК были очень осторожны в заявлениях и ответах, когда журналисты намекали на отказ от экстренных мер дистанцирования.

В целом переход к "нормальной жизни" в Южной Корее стартует совсем скоро - с 1 ноября. Весь процесс разбит на три этапа. На каждом предусмотрен 4-недельный основной период, когда производится отмена мер дистанцирования, и двухнедельный "оценочный" период, когда осуществляется изучение произошедших в ситуации с COVID-19 перемен. Если отмена мер приведет к тому, что уровень загрузки предназначенных для "коронавирусных" пациентов медучреждений превысит 80 процентов, то власти могут приостановить реализацию плана на некоторое время. Однако все заранее готовы к тому, что количество инфицированных все же возрастет, но теперь это не считается опасным. Акцент будет делаться на тяжелых больных и пациентах в возрасте от 70 лет - их будут обязательно госпитализировать при заражении COVID-19. Всех остальные при удовлетворительном состоянии отныне будут лечиться дома, что позволит снизить нагрузку на медиков.

Стартующий с 1 ноября первый этап "жизни с "короной" нацелен на облегчение жизни в первую очередь бизнесу. Главной задачей второго этапа, который по плану начнется с 13 декабря, станут крупные мероприятия, а третьего (с 24 января 2022 г.) - общественные контакты в целом.

Согласно оценкам экспертов Центробанка РК, нынешние социальные ограничения обходятся национальной экономике более чем в 11 миллиардов долларов в месяц убытков, что и заставило сразу взяться за "освобождение" бизнеса от ограничительных мер. Так, уже через несколько дней всем ресторанам, кафе, кинотеатрам, фитнесс-центрам и прочим заведениям разрешено будет работать без каких-либо ограничений по времени - то есть 24 часа в сутки. Однако развлекательные заведения типа дискотек, ночных клубов и иные аналогичные места будут открыты пока лишь до полуночи.

В некоторых местах при посещении могут потребовать предъявить сертификат о вакцинации либо полученную в течение последних двух дней справку о тесте на COVID-19 с отрицательными результатами. Документы потребуют предъявить при посещении баров, дискотек, караоке, саун, бань, фитнесс-центров. Группам людей, в которых присутствуют невакцинированные, позволят собираться - но не более 10 человек в ресторанах и не более 99 человек в каких-либо общественных мероприятиях. Если все вакцинированы, то количество разрешенных участников увеличивается до 499. В тех же фитнесс-центрах невакцинированным будет запрещено разгонять беговые дорожки выше скорости 6 км/ч или мыться в душевых. Кроме того, продолжится обязательная практика сбора QR-кодов с личными данными при посещении общественных мест. Религиозные объекты смогут работать при условии загрузки в 50 процентов при разрешении посещении непривитым или на полную мощность, если все посетители вакцинированы от COVID-19. Эти ограничения могут быть отменены со второго или третьего этапа.

В целом посыл властей Южной Кореи очевиден: они хотят сделать так, чтобы привились все те, кому не запрещают это делать врачи. Лицам до 18 лет можно будет пока на предъявлять справки о вакцинации, так как среди них полномасштабную кампании вакцинации еще не начали.

Впрочем, среди корейцев очень немного "идейных антипрививочников", что и позволило стране достигнуть высокого показателя в 70 процентов вакцинированных всего за восемь месяцев. Если же считать долю не от всего населения, а тех, кому уже исполнилось 18 лет, доля вакцинированных превышает уже 81 процент.

Несмотря на всё это главный символ нынешней пандемии - медицинские маски - пока останутся обязательными. Их придется носить в Корее, в том числе и на улице, в течение как минимум первого этапа "перехода к жизни с короной". Согласно некоторым слухам, маски на улице могут отменить со второго этапа (с 13 декабря) и вообще отказаться повсеместно с третьего этапа (с 24 января), но при условии, что программа по переходу к нормальной жизни будет реализовываться успешно. Как уже говорилось выше, если "что-то пойдет не так" и создастся угроза выхода ситуации с коронавирусом из-под контроля, чрезмерной загрузки медучреждений, то реализация "плана по переходу к жизни с "короной" будет приостановлена до общей стабилизации. По слухам, приостановка плана запланирована, если в результате реализации мер какого-либо из периодов за сутки число новых зараженных превысит пять тысяч человек или произойдет заметный скачок по количеству летальных исходов

Необходимость ношения масок или регулярного предоставления QR-кодов корейцев в целом не расстраивает: к маскам в Азии привыкли уже задолго до COVID-19, а к сбору личной информации относятся с пониманием, полагая, что это позволит быстро ликвидировать возможные "сбои" в системе защиты от коронавируса.

С другой стороны, очевидно, что власти РК понимают общую усталость народа от разного рода ограничительных мер, которые действуют уже год и девять месяцев, и не намерены искать повод для локдаунов, которых в Корее, кстати, никогда и не было. Эксперты уверены, что корейская система реагирования на пандемию COVID-19 продемонстрировала свою эффективность. Хотя каждый день в Стране утренней свежести по-прежнему выявляется более полутора тысячи зараженных, летальность уже давно составляет менее одного процента, инфицируются в основном те, кто не привились.

Правда представители правительства Южной Кореи, комментируя план, подчеркнули, что это "лишь проект", "предварительная версия" программы. Окончательный вариант планируют обнародовать 29 октября.