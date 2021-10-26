В России начали делать прививки от COVID-19 кормящим матерям

В России начали делать первые прививки от коронавируса кормящим матерям. Как сообщает РИА Новости, процедура не отличается от той, которую проходили другие вакцинирующиеся.

"Сначала на сестринском посту дали заполнить анкету, затем я прошла терапевта, потом вакцинация. Ощущения после прививки нормальные, только немного ноет место укола", - рассказала агентству одна из женщин, которая получила вакцину.

Ранее Минздрав утвердил изменения в инструкцию к применению вакцины "Спутник V", согласно которым грудное вскармливание больше не является противопоказанием для прививки. При этом в инструкции отмечается, что пока нет данных о том, проникают ли компоненты вакцины в грудное молоко. "Перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации", - говорится в обновленной версии документа.