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26.10.2021 08:20
Рубрика: Видео

Видео: автобус приедет по расписанию даже во время наводнения

Текст: Вадим Давыденко

Сильные дожди, обрушившиеся в последней декаде октября на Непал и Индию, унесли жизни чуть более ста человек и разрушили около 1600 домов. Кроме того, стихия нарушила транспортное сообщение между регионами и стала испытанием для автомобилистов и пешеходов.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В штате Керала на самом юге Индии, например, движение транспорта фактически парализовано и лишь самые отчаянные водители автобусов рискуют отправиться в рейс.

Шофер на этом видео - настоящий храбрец или абсолютный безумец. Его не пугает вода, поднявшаяся почти до стекол, залившая багажное отделение и плещущаяся под ногами пассажиров в салоне. В какой-то момент в середине ролика может показаться, что водитель вот-вот сдастся, уберет ногу с педали газа и автобус унесет течением назад, но тот все-таки доезжает до остановки.

Жаль, на видео не показано, как происходит посадка/высадка пассажиров. Теоретически вода должна хлынуть в салон и всё затопить. Наверное, стоило бы организовать высадку через окно или крышу.

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#видео