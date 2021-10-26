Видео: Получившая гражданство Наталия Орейро обратилась к россиянам

"Наша Наташа", уругвайская, а теперь и официально российская актриса и певица Наталия Орейро очень мило обратилась к своим новым соотечественникам.

Только что Орейро разместила на своей страничке "ВКонтакте" видео, где сказала: "Дорогие друзья! Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче". "Большое спасибо! Я вас люблю!", заключила артистка.

В комментариях - масса добрых пожеланий и ответных признаний: не секрет, что в нашей стране "Наташа" пользуется давней и особой любовью.

Напомним, президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство Наталии и ее сыну Мольо - соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

О том, что певица оформляет гражданство и подала документы, стало известно летом прошлого года.