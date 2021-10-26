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26.10.2021 18:22
Рубрика: Общество

ВОЗ предложила не требовать прививку от COVID для международных поездок

Текст: Анастасия Селиванова

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что требование о вакцинации от коронавируса не может быть единственным условием для въезда в какую-либо страну, поэтому не рекомендует требовать от путешествующих доказательств наличия у них прививки.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Такую временную рекомендацию ВОЗ дала по итогам заседания Комитета по чрезвычайным ситуациям. Он обосновал это тем, что до сих пор доступность вакцин остается на низком уровне для ряда стран. Так, в странах с высоким уровнем доходов на каждые 100 человек было введено 133 дозы вакцины от COVID-19, в то время как в странах с низким доходом - лишь четыре дозы на 100 человек, следует из данных ВОЗ.

Поэтому государствам следует использовать риск-ориентированный подход к международным пассажирским перевозкам - отменять их или сокращать число рейсов при необходимости, вводить требование о тестировании методом ПЦР или о карантине, если это необходимо, говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

Кроме того, организация обращается к государствам с призывом признать все вакцины от коронавируса, внесенные в список ВОЗ, и все графики вакцинации, в том числе в контексте международных перевозок. Ранее стало известно, что ВОЗ возобновила процедуру регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Общество Здоровье Экономика Транспорт Авиатранспорт Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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